دونالد ترامب: لقائي مع بوتين ليس مشروطا بمقابلة بين الرئيس الروسي وزيلينسكي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس ملزما بالموافقة على الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى يتم اللقاء بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا.

