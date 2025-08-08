محافظ كربلاء: إلقاء القبض على 22 ارهابيا من قبل خلية الصقور كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية خلال زيارة الأربعين

اعلن محافظ مدينة ​كربلاء​ العراقية عن إلقاء القبض على 22 ارهابيا من قبل خلية الصقور كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية خلال زيارة اربعينية الامام الحسين.

واردف محافظ كربلاء: "الارهابيون خططوا بزرع وتفجير عبوات ناسفة واستهداف القوات الأمنية والمواكب الحسينية ودس السم على طرق الزائرين لاسيما على المحور الجنوبي، وذكر بان الخلية الإرهابية اعترفت بانها لديها تنسيق وتخابر مع جهات خارجية، اضاف "الارهابيون ينتمون الى داعش ولديهم تخابر مع جهات خارج العراق بعضها لها اتصال بالكيان الصهيوني".

واعلن عن احباط محاولة إرهابية في داخل حسينية تم احباطها من قبل القوات الأمنية وتم ضبط مبارز جريمة بحوزتهم كانوا ينوون استخدامها في أعمالهم الارهابية.