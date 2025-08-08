"NBC" عن مسؤول أميركي: دونالد ترامب صرخ على نتانياهو خلال اتصال إنه لا يريد أن يسمع أن المجاعة بغزة مزيفة

كشفت شبكة "إن بي سي- NBC" الأميركيّة نقلًا عن مسؤول أميركي، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ طلب سرًّا إجراء مكالمة هاتفيّة مع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بعد تصريحه بأنّ هناك مجاعةً حقيقيّةً في ​قطاع غزة​".

وأشار المسؤول إلى أنّ "نتانياهو أبلغ ترامب أنّ المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقيّة وأنّها من تدبير حركة حماس"، مبيّنًا أنّ "ترامب قاطع نتانياهو، وبدأ بالصّراخ قائلًا إنّه لا يريد أن يسمع أنّ المجاعة في غزّة مزيّفة، وقال له أيضًا إنّ مساعديه أطلعوه على أدلّة تبرهن أنّ الأطفال في غزّة يتضوّرون جوعًا".​​

ولفت مسؤول غربي بحسب الشّبكة، إلى أنّ "مسؤولين إسرائيليّين أعربوا عن ارتياحهم لزيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى غزّة، واعتبروا لغة جسد ويتكوف مؤشّرًا على قدرتهم على إيصال التحدّيات بفعاليّة".