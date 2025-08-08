السلطات الأميركية رفعت المكافأة المرصودة لاعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية ووزارة العدل الأميركيّتَين، "زيادة في المكافأة تصل إلى 50 مليون دولار بموجب برنامج مكافآت المخدّرات (NRP)، مقابل معلومات تؤدّي إلى اعتقال و/أو إدانة الرّئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتهمة انتهاك قوانين المخدّرات الأميركيّة".
وأشارتا في بيان، إلى أنّ "لأكثر من عقد من الزّمان، كان مادورو زعيمًا لعصابة :كارتل دي لوس سولس- Cartel de los Soles"، المسؤولة عن تهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة. وفي 25 تمّوز 2025، صنّفت وزارة الخزانة الأميركيّة عصابة "كارتل دي لوس سولس" منظّمة إرهابيّة عالميّة مُصنّفة بشكل خاص (SDGT)".
ولفتت الوزارتان إلى أنّ "منذ عام 2020، خنق مادورو الدّيمقراطيّة وتشبّث بالسّلطة في فنزويلا، وزعم فوزه في الانتخابات الرّئاسيّة الفنزويليّة الّتي أُجريت في 28 تمّوز 2024، لكنّه لم يُقدّم أي دليل على فوزه"، مذكّرتَين بأنّ "الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بمادورو فائزًا في انتخابات 2024، ولا تعترف به رئيسًا لفنزويلا".
