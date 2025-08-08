الرئاسة البرازيلية: لولا ومودي توافقا على "الدفاع عن التعددية" في وجه رسوم دونالد ترامب

تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مكالمة هاتفية "الدفاع عن التعددية"، بعد أن فرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رسوما جمركية عقابية على واردات من البلدين بنسبة 50%.

وأعلنت الرئاسة البرازيلية أن الزعيمين أكدا على ضرورة "الدفاع عن التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية" التي تفرضها حرب الرسوم الجمركية.