مطر: رهاننا على الرئيس عون وسلام كان صائبًا ونتطلع لمزيد من القرارات والخطوات الجريئة

أشار النّائب ​إيهاب مطر​، إلى "أنّنا أدركنا أمس، نحن اللّبنانيّين التوّاقين إلى السّلم والسّيادة، أنّ رهاننا على رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ كان صائبًا".

ولفت في تصريح، إلى أنّها "ها هي حكومة العهد قد اتخذت قرارًا تاريخيًّا شجاعًا، بإقرار الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توماس باراك، رغم تلويح البعض بـ"الميثاقيّة"، للطّعن في الإجماع الوطني"، مؤكّدًا "أنّنا نتطلّع إلى الأمام، لمزيد من القرارات والخطوات الجريئة، لإعادة هذا البلد إلى سكة التاريخ والإشراق من جديد".