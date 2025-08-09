شهيد في قصف جوي إسرائيلي على بلدة تولين جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخص وأصيب آخر، الأربعاء، 6 أغسطس 2025 ، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تولين بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح" دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في وقت سابق الأربعاء، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية "نفذت غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، ما أدى إلى وقوع إصابات (لم تحدد عددها)".

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، ألقت مسيّرة إسرائيلية أخرى قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون، في قضاء بنت جبيل، بينما ألقيت قنبلتان صوتيتان أخريان من طائرة مسيرة على بلدة الخيام جنوبي البلاد، وفق الوكالة.

