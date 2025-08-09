سفير فرنسا في إسرائيل يعقب على نية احتلال غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، الاربعاء 6 أغسطس 2025 ، من احتلال قطاع غزة ، مشددا على أن هذه الخطوة تعني "حربا لا نهاية لها".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة البث العبرية الرسمية، وسط تلويح إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل لإعادة أسراها المحتجزين هناك.

والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".

وفي هذا الصدد، قال السفير الفرنسي: "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة (في غزة)".

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها".

وشدد على أن "احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي، مكلف ومعقد".

وتوجه السفير الفرنسي إلى حكومة نتنياهو بقوله: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".

