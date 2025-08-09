عمليات إجلاء جراء حريق غابات في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - احتوت اليونان حريق غابات في ضواحي أثينا صباح اليوم السبت، لكن عمليات إخلاء المناطق المعرضة للخطر استمرت مع توقع هبوب رياح قوية خلال مطلع الأسبوع.

وأججت الرياح العاتية حرائق الغابات في مناطق واقعة قرب العاصمة إلى أخرى محيطة بمدينة أولمبيا القديمة التاريخية لتودي بحياة شخص واحد على الأقل وتدمر منازل وأراضي زراعية أمس الجمعة.

واندلع أسوأ حريق في بلدة كيراتيا الصغيرة، إلى الجنوب الغربي من العاصمة، حيث عثر رجال الإطفاء على جثة رجل مسن في مبنى محترق.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء اليوم السبت إن الحريق هناك تحت السيطرة لكنه لم يخمد.

تقع اليونان وبلدان أخرى على البحر المتوسط في منطقة يطلق عليها العلماء اسم "البقعة الساخنة لحرائق الغابات"، حيث تنتشر الحرائق خلال فصل الصيف الحار والجاف.