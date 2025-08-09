أكسيوس: ممثلو الأمم المتحدة يجتمعون مع مؤسسة غزة الإنسانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - اجتمع كبار مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة، الأربعاء، مع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في أول مشاركة مباشرة لهم منذ بدأت المؤسسة العمل في غزة في أواخر مايو/أيار، وفقا لمسؤول أميركي ومصدرين آخرين على دراية مباشرة تحدثوا لموقع أكسيوس الأمريكي.

وبحسب الموقع فقد جاء الاجتماع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في مقر بعثة الأمم المتحدة في نيويورك بعد أشهر من التبادلات العلنية المريرة بين الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في الوقت الذي يتجه فيه قطاع غزة إلى المجاعة بشكل أعمق.

وقد منعت إسرائيل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها من إدخال أي مساعدات إلى غزة لمدة شهرين قبل إطلاق المؤسسة، واستمرت في تقييد معظم المساعدات باستثناء ما يتدفق عبر صندوق الإغاثة العالمي.

وقال الموقع :" بينما تستعد إسرائيل لهجوم جديد ، تريد إدارة ترامب توسيع عمليات قوات الدفاع الجوي الدولية في غزة والضغط على الأمم المتحدة للتعاون مع المنظمة".

وقبل اجتماع الأربعاء، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليمات لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة بعدم التعامل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحسب المصادر.

وعقد الاجتماع بعد ظهر الأربعاء في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وشاركت الدبلوماسية الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى جانب رئيس مؤسسة الغذاء العالمي جوني مور وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر الدولي.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن الحساسيات السياسية والشخصية أدت إلى قواعد أساسية غير عادية: لم يُسمح باستخدام الهواتف في الاجتماع، وعُقد الاجتماع بموجب "قواعد تشاتام هاوس" - مما يعني أنه لا يمكن أن يُعزى أي شيء في الاجتماع إلى المشاركين فيه.

وطلب من المشاركين أيضًا مسبقًا الالتزام بمناقشة محترمة ومهذبة، حسب المصادر.

ولم يتم اتخاذ قرار بشأن التعاون في غزة، بحسب المصادر.

وكان القرار الوحيد الذي تم التوصل إليه في الاجتماع هو أن يقوم كلا الجانبين بتهدئة الهجمات العامة في وسائل الإعلام ضد بعضهما البعض.

ورفض متحدث باسم الأمم المتحدة التعليق.

وسعت إسرائيل إلى إنشاء صندوق الأمم المتحدة الإنساني جزئيا ليحل محل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية في غزة، ولمحاولة منع حماس من تحويل المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها إن صندوق الأمم المتحدة للسكان لا يلتزم بمبدأ الحياد الإنساني، وحذرت من أن عملياته تعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر، حيث يتعين عليهم عبور الخطوط العسكرية الإسرائيلية من أجل الوصول إلى مراكز الإغاثة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، قُتل مئات الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى مراكز المساعدة، كما قُتل ما لا يقل عن عشرين آخرين داخل مراكز المساعدة نفسها.

في هذه الأثناء، اتهمت مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية الأمم المتحدة بالفشل في توزيع المساعدات بشكل صحيح، وزعمت أن العديد من الفلسطينيين قتلوا في تدافع أثناء تسليم المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة بسبب الفوضى والفشل اللوجستي.

المصدر : وكالات