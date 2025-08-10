في بريطانيا.. شقيق الملك بلا مستقبل!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف كتاب صدر حديثا في لندنن أن الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، ليس له مستقبل علني - وافتقاره للمكانة الملكية "يزعجه"، كما يزعم مؤلف الكتاب.

يأتي كتاب أندرو لوني الجديد بعنوان "صعود وسقوط بيت يورك" في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الأمير أندرو هو أقل أفراد العائلة الملكية شعبية في البلاد.

دعا مؤلف كتاب جديد عن الأمير أندرو إلى "مزيد من المساءلة والشفافية من جانب العائلة المالكة" بعد أن واجه ما يدعي أنه قدر كبير من السرية أثناء بحثه عن كتابه.

أمضى أندرو لوني أربع سنوات في العمل على كتاب "صعود وسقوط بيت يورك" - وهو كتاب لم يصرح به الأمير أندرو - وقدّم مئات طلبات حرية المعلومات إلى الدوائر الحكومية.

ومع ذلك، كشف لشبكة سكاي نيوز أن جميع طلباته للحصول على معلومات عن الأمير أندرو وعمله الرسمي رُفضت.

يذكر أن العائلة المالكة والأرشيف الملكي معفيان بالفعل من طلبات حرية المعلومات.

ادعاءات فاضحة

وفي حديثه قبل صدور الكتاب، الذي جذب بالفعل اهتمامًا كبيرًا بسبب المزيد من الادعاءات الفاضحة حول الدوق، قال السيد لوني لشبكة سكاي نيوز: "من الواضح أن هناك تفاصيل انتبه لها الناس وسارعوا إلى نشرها. وكما تعلمون، هذا أمر لا مفر منه في هذا النوع من الكتب".

لكنه أضاف: "إذا أرادوا كسب ثقتنا ودعمنا، فعليهم إثبات أنهم لا يخفون شيئًا - وأنهم يتصرفون بشكل جيد".

وقال السيد لوني إنه تلقى قائمة من الأسباب من جهات مثل وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة لعدم تمكنهم من المساعدة في معلومات حول العمل العام للأمير أندرو كمبعوث تجاري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وعُرضت على (سكاي نيوز) مجموعة مختارة من رسائل الرد تلك.

اسباب امنية

وقال المؤلف: "إنهم يلقون باللوم على كل شيء، من الأسباب الأمنية، إلى التكلفة وساعات العمل، إلى حماية البيانات، إلى أن أسئلتي كانت فضفاضة للغاية".

لكن السيد لوني يعتقد أن من مصلحة عائلة وندسور أن تكون أكثر انفتاحًا لضمان دعم شعبي طويل الأمد، ويأمل أن يُثير كتابه المزيد من الدعوات لمزيد من الشفافية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تقرير جديد لمؤسسة يوجوف أن الأمير أندرو لا يزال أقل أفراد العائلة المالكة شعبية في البلاد، حيث يُبدي 87% من الناس نظرة سلبية تجاهه. ووفقًا للاستطلاع، فإن 5% فقط من الناس لديهم نظرة إيجابية تجاه دوق يورك.

كما وجد الاستطلاع أن أفراد العائلة المالكة أقل شعبية لدى الجمهور الأصغر سنًا.

النظام الملكي مفيد

ويعتقد 36% فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أن النظام الملكي مفيد للبلاد، مقارنةً بحوالي 60% من البريطانيين عمومًا.

ويبرز الفارق بين الأجيال نظرًا لأن 81% ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يعتقدون أن النظام الملكي يجب أن يستمر في بريطانيا، ولكن هذه النسبة تنخفض لدى كل فئة عمرية إلى 41% فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

لا تزال القصص المتعلقة بالأمير أندرو تجذب قدرًا هائلاً من الاهتمام، وتجعله باستمرار مصدر إزعاج للعائلة المالكة.

يقول السيد لوني إنه لم يشعر بأي رغبة في إعادته إلى الحياة العامة أثناء بحثه: "لا أعتقد أن له أي مستقبل علني. بل أعتقد أن مستقبله الشخصي محدود للغاية أيضًا. أعني، إنه يعيش في رويال لودج [في قصر وندسور]، ويلعب الغولف، ويشاهد التلفاز، وربما يرى أحفاده... إنه يعيش حياة رجل متقاعد."

ولكن وفقًا لأحد الموظفين، فإن إزالة ألقابه الملكية والعسكرية كان له وقعٌ أشد مما أظهره الأمير أندرو علنًا.

وأضاف السيد لوني: "أكثر ما يزعجه هو افتقاره إلى المكانة الملكية. هذا ما منحه شعورًا حقيقيًا بهويته. وهو، كما تعلمون، عدم قدرته على ارتداء زيه الرسمي والتجول والتباهي بذاته."

يشار ختاما، إلى أنه لم يُصدر قصر باكنغهام أي تعليق على الكتاب، إذ لم يعد دوق يورك عضوًا عاملًا في العائلة المالكة.