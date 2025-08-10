اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - أوقفت السلطات في مالي "ما لا يقل عن عشرين" عسكريا يشتبه في سعيهم لإطاحة المجلس العسكري الحاكم، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني "خلال ثلاثة أيام، جرت اعتقالات مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات. وتم توقيف عشرين شخصا على الأقل".

وأكد مصدر آخر في الجيش حصول "محاولة لزعزعة الاستقرار" مضيفا "قمنا بالاعتقالات اللازمة".

وشملت الحملة الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي (وسط).

وقال أحد أقارب الجنرال "جاء عسكريون، صباح اليوم (الأحد)، لاعتقال الجنرال عباس ديمبيله في كاتي (ضواحي باماكو). ولم يُبلّغ بسبب توقيفه".