اخبار العالم

اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي

0 نشر
0 تبليغ

اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - أوقفت السلطات في مالي "ما لا يقل عن عشرين" عسكريا يشتبه في سعيهم لإطاحة المجلس العسكري الحاكم، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني "خلال ثلاثة أيام، جرت اعتقالات مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات. وتم توقيف عشرين شخصا على الأقل".
وأكد مصدر آخر في الجيش حصول "محاولة لزعزعة الاستقرار" مضيفا "قمنا بالاعتقالات اللازمة".
وشملت الحملة الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي (وسط).
وقال أحد أقارب الجنرال "جاء عسكريون، صباح اليوم (الأحد)، لاعتقال الجنرال عباس ديمبيله في كاتي (ضواحي باماكو). ولم يُبلّغ بسبب توقيفه".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا