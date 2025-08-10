الأمم المتحدة تحذّر من خطورة خطة إسرائيل لاحتلال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي من أن خطط إسرائيل للسيطرة على غزة تُنذر بـ"كارثة جديدة" ذات عواقب وخيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي بعد أن أعلنت إسرائيل أن جيشها "سيسيطر" على مدينة غزة، مما أثار موجة من الانتقادات العالمية.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، لمجلس الأمن "إذا نُفذت هذه الخطط، فمن المرجح أن تُسبب كارثة جديدة في غزة، يتردد صداها في جميع أنحاء المنطقة، وتُسبب المزيد من النزوح القسري والقتل والدمار".

وأفاد راميش راجاسينغام مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) "لم يعد هذا الأمر أزمة جوع وشيكة، إنها مجاعة بكل معنى الكلمة".

وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن "نحو مليوني ضحية يعانون احتضارا لا يطاق"، واصفا خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية"، مطالبا بالسماح للصحافيين الأجانب بدخول القطاع.

وحذّرت بريطانيا، التي دفعت في اتجاه عقد الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع.

وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إن الخطة "ستؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. إنها ليست طريقا نحو الحل، إنها طريق نحو مزيد من إراقة الدماء".