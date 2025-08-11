مراسلة غزة: نبدأ بكراهية إسرائيل ثم حماس وبعدها "لا نطيق أنفسنا"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لقد أنهكتني سنوات تغطيتي للحرب غزة، والآن أسأل نفسي.. لماذا استغرق العالم كل هذا الوقت ليُبدي غضبه؟ لقد قيل لي في بداية مهمتي كمراسلة إن جميع من يقومون بالتغطية الصحفية لما يحدث هنا يبدأون بكراهية إسرائيل في السنة الأولى، ثم كراهية القيادات الفلسطينية في السنة الثانية، وينتهي بنا الأمر ونحن نكره أنفسنا في السنة الثالثة، ومن ثم يجب أن نغادر قبل السنة الرابعة قبل أن نفقد عقلنا.

عندما انتقلتُ إلى القدس عام 2010، قدّم لي المراسلون الأجانب هناك نصيحة محتواها يقول: "في السنة الأولى هنا سوف تكرهين الحكومة الإسرائيلية، وفي السنة الثانية القيادة الفلسطينية، وفي السنة الثالثة سوف تكرهين نفسك".

قيل لي إنه من الأفضل المغادرة قبل السنة الرابعة حفاظًا على سلامتي العقلية. أومأتُ برأسي موافقة وأنا أفكر في مدى سخريتهم المُحزنة. قلتُ لنفسي: "سأفعل ما هو أفضل من ذلك". لكنني لم أفعل.

4 سنوات هناك

لقد أمضيت أقل من أربع سنوات في إسرائيل وفلسطين. في ذلك الوقت، كتبت تقارير عن التهجير القسري والبيروقراطية العقابية (يتم توسيع احتلال إسرائيل من خلال رفض التصاريح وهدم المنازل وإلغاء بطاقات الهوية).

كتبت عن قتل الأطفال وجرائم الحرب والإرهاب ( التي ارتكبها كلا الجانبين ) . حاولت أن أشرح بأفضل ما أستطيع ضم الضفة الغربية والعقاب الجماعي لمليوني شخص في غزة دون استخدام عبارات محظورة مثل الفصل العنصري أو جرائم الحرب. لقد

أدرجت التوازن الضروري بين الأصوات والآراء. ولكن مع ذلك، قوبل كل تقرير عن فظائع في فلسطين باتهامات شخصية للغاية بالتحيز . كان المحررون متوترين في كثير من الأحيان، والقراء غير متفاعلين.

لماذا عجزنا عن إيقاف المأساة؟

لماذا عجزنا نحن الذين كان من واجبنا أن نغطي الفظائع التي تحدث في فلسطين عن إيقافها إلى هذا الحد؟

بعد عامين من هذا، اتضحت حقيقة قاتمة: لم يرغب الناس في سماع أي شيء. بحلول العام الثالث، بدأتُ أتخلى عن محاولة إقناعهم بالاستماع، فبدأت مشاعر الكراهية الذاتية تتسلل إلى نفوسهم. إن السخرية بين الصحفيين دليلٌ مفيد على الخوف واليأس والعجز الذي لا تسمح به معايير صناعة الأخبار لهم، لكن لها أثرًا جانبيًا خطيرًا: إنها تُخمد الغضب. فبدون الغضب، يمكن لجرائم مثل الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية أن تستمر دون انقطاع - وقد استمرت بالفعل.

غارقة في السخرية وكراهية الذات

بعد أكثر من عقد من الزمان، ومع استمرار مأساة غزة في الظهور على صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، كنتُ أنهي روايتي الأولى، "النسر" ، منذ عامين. تدور أحداثها حول مراسلة تُدعى سارة بيرن، تحاول بناء اسم لنفسها وسط حرب غزة. إنها شخصية مدمرة غارقة في السخرية وكراهية الذات، برزت، بكل ما تحمله من قسوة مفاجئة، بينما كنتُ أحاول حلّ تجربتي كصحفية أغطي فلسطين. كانت هناك شكوك وأسئلة ملحة لم أستطع التخلص منها، مثل: لماذا عجزنا نحن الذين كان من واجبنا تغطية الفظائع في فلسطين عن إيقافها؟

رواية "نسر".. خيال حقيقي!

أحداث رواية "نسر" خيالية، لكنها تدور في إطار زمني حقيقي لحرب غزة عام 2012، التي غطيتها. كنت أزور مدينة غزة عندما اغتيل القيادي في حماس أحمد الجعبري . وصلتُ إلى موقع "تصفيته" خلال ساعة، وكان هيكل سيارته المحترق لا يزال يحترق. لاحظتُ تناثر الدماء يصل إلى الطابق الثاني من المباني المحيطة أثناء كتابة صفحتي الأولى . شنت إسرائيل عملية "عمود السحاب".

لم تكن الحروب مفاجئة قط في غزة. فمنذ عام 2006، عندما مهدت الانتخابات العامة الأخيرة في فلسطين الطريق أمام حماس لتولي السلطة، وفرض إسرائيل ومصر حصارهما، شهدنا تبادلًا منتظمًا للصواريخ التي أطلقتها حماس والقنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي.

وكان الجنرالات الإسرائيليون يُعلنون كل بضع سنوات عن عملية عسكرية لقصف البنية التحتية لحماس. وفي حديثهم غير الرسمي، وصف عسكريون متقاعدون هذه العملية بأنها " جزّ العشب " .

في حرب 2009 - التي قُتل فيها 1400 فلسطيني، ودُمر 11 ألف منزل ، وأُلقيت قذائف الفوسفور الأبيض على الأسواق والمستشفيات - لم تسمح إسرائيل للصحفيين الأجانب بدخول غزة. أما في عام 2012، فقد سمحت لهم بذلك.

أقام معظمنا في فندق الديرة ، نأكل وننام جنبًا إلى جنب، نغطي ونُوثّق نفس القصص. أحضر لنا الموظفون الرسميون القهوة والبطاطس المقلية بينما كانت الغارات الجوية تُهدد منازلهم وعائلاتهم.

شاهدنا تدفقًا مستمرًا من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الشفاء، مبتوري الأطراف والرؤوس، وأطفالًا مُغطون بالغبار، صامتون يرتجفون بعد رؤية آبائهم يُقتلون. أخبرنا الأطباء عن نقص في الكهرباء والأدوية، ونفاد المخدر، لا يمكن إجراء العمليات الجراحية. ذهبنا إلى جنازات عائلات بأكملها وتحدثنا إلى المعزين الذين سألونا: "هل ترى أي شخص هنا يحمل سلاحًا؟".

العودة إلى لندن

وعندما اندلعت الحرب التالية في عام 2014، كنت بالفعل في منزلي بلندن، محررة في قسم الشؤون الخارجية بصحيفة الغارديان: 50 يومًا من القتال، 2104 قتيلًا فلسطينيًا، و10000 جريح.

سمعنا أن جمهور الأخبار كان يتجاهل الأمر . انتهى القتال، وغادرت قسم الشؤون الخارجية لأعود إلى إعداد التقارير. نظر إليّ الناس بحذر عندما ذكرت فلسطين مرة أخرى .

هل كنت متعصبة غريبة الأطوار؟ أم الأسوأ من ذلك، ناشطة؟ لم أكن أيًا منهما، ولكن خارج دوائر النشطاء، فإن "التعقيد السياسي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يترك شهية كبيرة لأي شيء آخر غير تصعيداته الأكثر عنفًا أو أسوأ الكوارث الإنسانية. اتضح أن السخرية أفضل من الغضب.

لذا توقفتُ عن الحديث عما كنتُ أعرفه هناك - الإهانات اليومية للاحتلال في الضفة الغربية ، وتهديد إرهاب المستوطنين المدعوم من قوات الاحتلال، والصدمة النفسية غير العادية التي عشتها يومًا كاملًا في غزة - حتى جلستُ لأبدأ العمل على رواية عام 2015.

انجذبتُ مباشرةً إلى فندق الديرة، الذي أُعيد تخيله على أنه "الشاطئ". وجدتُ نفسي أروي هذه المأساة الهائلة، التي يصعب هضمها، في قصص إنسانية صغيرة، فوضوية، ومضحكة، ومفجعة، وغاضبة. كان وصف غزة التي عرفتها بحرية أمرًا مريحًا.

وماذا بعد 7 أكتوبر؟

بحلول 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كنت قد غادرت صحيفة الغارديان. تابعتُ أخبار هجوم حماس بحزنٍ شديد، ثم انتابني خوفٌ شديدٌ مما سيحدث في غزة .

وكأي شخصٍ غطّى المنطقة لفترةٍ طويلة، رأيتُ ما سيحدث مُرَوَّضًا لعقود. أصبحت تلك الأسئلة المُلحّة مُلِحّة: هل بذلتُ كل ما في وسعي للتحذير من وقوع هذا؟ لا. هل جعلني ذلك مُتواطئًة؟ ربما.

لم تسمح إسرائيل للصحافة الأجنبية بدخول غزة لتغطية هذه الحرب. فهمنا لما يحدث هناك نابع من الصحفيين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، فهم يُقتلون بأعداد هائلة (176، أي بنسبة وفيات 10%)، وتُدمر غرف أخبارهم مع عائلاتهم ومنازلهم. أما من بقوا فيتضورون جوعًا . تقاريرهم تفتقر إلى التوازن، بل هي شخصية ومُفعمة بالغضب.

قبل عام من اغتياله على يد القوات الإسرائيلية في 24 مارس، قال الصحفي المحلي حسام شبات لمتابعيه البالغ عددهم 175 ألفًا : "المشكلة الأكبر ليست عدم قدرة الصحفيين الغربيين على الدخول، بل حقيقة أن وسائل الإعلام الغربية لا تحترم الصحفيين الفلسطينيين ولا تقدرهم... لا أحد يعرف غزة مثلنا، ولا أحد يفهم تعقيد الوضع مثلنا.

إذا كنت تهتم بما يحدث في غزة، فعليك تضخيم الأصوات الفلسطينية". لقد لاذعت رسالته بشدة. لقد أوضحت الانزعاج الذي شعرت به كمحاور غير ضروري بين القراء الغربيين ومأساة غزة، مما أثار المزيد من الأسئلة حول عملي هناك.

إيقاف الفظائع.. هل هو مهمتنا؟

لم يوقف الصحفيون الغربيون الذين يغطون الأحداث من فلسطين الفظائع لأننا اعتقدنا أن ذلك ليس من اختصاصنا، بل كنا هناك لنشهد. إن الحفاظ على نزاهتنا أمرٌ بالغ الأهمية لنكون محل ثقة. ولكن ألم يكن من المفترض بنا أيضًا محاسبة السلطة؟ لو كنا قد أدنّا السلطة المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي كنا نعلم أنها ترتكب هذه الفظائع بالقناعة والغضب اللذين تستحقهما، هل كان سيُقتل 60 ألف شخص خلال 21 شهرًا ؟

بينما تهبط رواية "النسر" على رفوف الكتب في الولايات المتحدة، أكد خبراء الأمم المتحدة أن المجاعة جارية في قطاع غزة. يُقتل الناس الجائعون بالرصاص في مواقع توزيع الطعام. وقُصفت مستشفياتها ، وقُتل الأطباء وعائلاتهم . وانقطعت الكهرباء . ويُقتل زملاؤنا الفلسطينيون بأعداد مذهلة، ويقول الصحفيون الغربيون إنه ليس من مسؤوليتهم تسمية الإبادة الجماعية . ومع ذلك ، يفعل ذلك كتاب الخيال .

ومن أجل تحقيق التوازن، قررت هيئة الإذاعة البريطانية عدم بث فيلمها الوثائقي عن الأطباء في غزة. وحتى هذا الأسبوع، عندما أُجبر حتى دونالد ترامب على الاعتراف "بالجوع الحقيقي"، أخبرني صديق يعمل في الأخبار التلفزيونية أن فعلًا جديدًا قد ظهر: "لغزة قصة"، أي تقليل أهميتها التحريرية.

أخيرًا، يبدو أن الكلمات الممنوعة تُطلق - إبادة جماعية ، مجاعة ، دولة - وقد يتحرك قادتنا لفعل شيء حيالها. لكن غضبنا جاء متأخرًا جدًا . لماذا انتظرنا؟ صمتنا الحذر ساهم في مأساة غزة. سخريتنا سمحت بسحق جيل بأكمله.

سيصدر كتاب "النسر" للكاتبة فيبي غرينوود في 12 أغسطس 2025 على دار نشر Europa Editions.

==================

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن الغارديان - مقال للصحفية والمراسلة البريطانية المتخصصة في الشؤون الخارجية فيبي غرينوود.

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/10/gaza-israel-palestine-outrage