وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (رام الله، القاهرة)

ثمّن وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الدكتور سامي حجاوي، مواقف دولة الإمارات الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن فلسطين، قيادة وحكومة وشعباً، تقدر عالياً ما تبذله الإمارات من جهود دؤوبة لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية شاملة ومتكاملة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في القطاع.

وأوضح حجاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة، تمثل دعماً إنسانياً وإغاثياً مهماً ومحورياً، في ظل استمرار حالة الحصار الشديد، وعملية التجويع الممنهجة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل جاهدة على إغاثة أهالي غزة بطرق شتى ووسائل عديدة، منها عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، والمستشفيات الميدانية، ومحطات تحلية المياه، وقوافل المساعدات الإنسانية المتواصلة، مؤكداً أن الجهود الإماراتية مقدرة إقليمياً ودولياً.

وقال الوزير الفلسطيني، إن المواقف الإماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني لا تنحصر على الجهود الإنسانية والإغاثية، إذ تمارس الإمارات دوراً سياسياً ودبلوماسياً بارزاً لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، لا سيما دورها الداعم لحل الدولتين، وهو ما ظهر جلياً في مؤتمر حل الدولتين الذي عُقد أواخر يوليو الماضي في مدينة نيويورك الأميركية.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تثمِّن جهود الإمارات في مؤتمر حل الدولتين، ومشاركتها الفاعلة في اللجان التي انبثقت عنه، بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة، ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد حجاوي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة، والتوقف عن عمليات قتل المدنيين، داعياً إلى إنهاء الحرب فوراً، حتى يصبح بالإمكان مباشرة أعمال إعادة الإعمار.