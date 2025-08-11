الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي رقم ٦٤ للمساعدات على قطاع غزة ضمن عمليتها طيور الخير

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع على يوتيوب تقديم دعمها الإنساني العاجل لسكان قطاع غزة ، حيث نفذت الثلاثاء المنصرم، عملية الإنزال الجوي رقم 64 ضمن عملية “طيور الخير”، وهي إحدى المبادرات المنبثقة عن “الفارس الشهم 3”، بالشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة دولية شملت فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

وتهدف هذه العمليات الجوية إلى إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة التي تعاني من صعوبة في الوصول إليها عبر الطرق البرية نتيجة تطورات الأوضاع الميدانية داخل القطاع. وتضمنت الحمولة مواد غذائية وإمدادات طارئة موجهة للسكان الأكثر تضرراً.

ومع هذه العملية، يصل إجمالي ما تم إنزاله جواً من مساعدات إلى أكثر من 3851 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة، تم توزيعها على مختلف أنحاء القطاع.

وفي خطوة متزامنة، دخلت اليوم 45 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر المعابر البرية، محمّلة بالمؤن الغذائية، في استمرار للجهود الإماراتية الهادفة لتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.

وأكدت الإمارات في ذات المنشورات التزامها بمواصلة التنسيق مع الأردن والشركاء الدوليين لإيصال الدعم إلى غزة بكافة الوسائل، سواء عبر الجو أو البر أو البحر، وذلك تجسيداً لنهجها الإنساني الثابت، ولدورها المحوري في العمل الإغاثي الإقليمي والدولي.

المصدر : أبو ظبي