تعاون عربي لإغاثة غزة: 10 قوافل إماراتية عبر معبر رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - على مدى الأسبوعين الماضيين، وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري 10 قوافل إغاثية إماراتية محمّلة بمساعدات إنسانية متنوعة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، استمراراً لجهود دولة الإمارات في مساندة الشعب الفلسطيني خلال الظروف الراهنة.

وضمّت القوافل 214 شاحنة محملة بأكثر من 4,565 طناً من المساعدات، شملت المواد الغذائية والمعدات والأنابيب اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه. ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش المصرية على عمليات التحميل والمتابعة الدقيقة لعبور المساعدات، لضمان وصولها إلى المستفيدين داخل القطاع بكفاءة وسرعة.

وتواكب هذه التحركات تكثيف الإمارات لعمليات الإغاثة منذ بدء الهدنة، في مسعى للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً. وتؤكد الإمارات التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعمهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات