ماكرون يقترح إنشاء "بعثة مفوضة من الأمم المتحدة" لتأمين غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنشاء "بعثة استقرار تحظى بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين غرة، منددا بما وصفه بأنه "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على القطاع.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن إعلان السلطات الإسرائيلية "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة بخطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة"، بحسب قصر الإليزيه.

وأضاف ماكرون أن "الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الاستراتيجية".

وهذه التصريحات هي أول تعليق لماكرون على خطة اعلنتها الحكومة الاسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة أثارت انتقادات شديدة حول العالم.

واقترح الرئيس الفرنسي إنشاء "تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة"، مع منح "الأولوية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة ودعم سكانها وإرساء حوكمة سلام واستقرار"، بحسب الإليزيه.

وستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا بحماية السكان المدنيين، و"دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية" إلى السلطة الفلسطينية وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة" وقف إطلاق نار مستقبلي.

واكد ماكرون أن "على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وطلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير".