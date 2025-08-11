شركة البحري السعودية تنفي مزاعم نقل شحنات موجهة إلى إسرائيل

نفت شركة البحري السعودية بشكل قاطع صحة التقارير الواردة بشأن مزاعم نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل، وأكدت في بيان رسمي أن هذه المزاعم عارية من الصحة تمامًا ولا أساس لها.

وذكرت في بيان رسمي: تود الشركة أن توضح أنها ملتزمة التزاماً تاماً بسياسات السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وبكافة القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري وأنها لا تنقل، ولم تنقل في أي وقت من الأوقات، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل.

كما تؤكد "البحري" أن جميع أنشطتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق لضمان التزامها التام بالأنظمة ذات الصلة، وأنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي ادعاءات مغرضة تمس سمعة الشركة أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها، كما دعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وعُرفت شركة البحري في البداية باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA)، إذ يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF) قيمة 22.55% من أسهمها، بينما تمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (SADCO) قيمة 20% من أسهمها، و57.45% من الأسهم مُدرَجة في سوق الأسهم السعودية (تداول).

بعد أربعين عاماً من النمو والازدهار، تَحوَّلت البحري من شركة صغيرة تدير سفناً متعددة الاستخدامات إلى شركة رائدة عالمياً في الخدمات اللوجستية البحرية وواحدة من شركات النقل الكبرى، يضم أسطول شركات البحري الضخم 95 سفينة حديثة ومتطورة، صُممت وفق أعلى المعايير لتُمكِّن شركة البحري من خدمة أكثر من 150 ميناءً حول العالم.