أذربيجان وأرمينيا تنشران اتفاقية السلام بينهما

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت جمهوريتا أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز، الاثنين، نص اتفاقية السلام الموقعة بينهما بوساطة أميركية.

ونشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاقية المكونة من 17 بندا في نفس التوقيت.

كان الزعيمان وقعا الاتفاقية في البيت الأبيض، الجمعة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تنص الاتفاقية على أن يعترف كلا البلدين بسيادة وسلامة أراضي بعضهما البعض ضمن الحدود القائمة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة البرلمانين في باكو ويريفان عليه ليدخل حيز التنفيذ.

وقال ترامب، في حفل توقيع الاتفاقية "تلتزم أرمينيا وأذربيجان وقفا نهائيا للقتال"، وكذلك التعاون التجاري وفتح مجال السفر وإقامة "علاقات دبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضيهما".

واندلعت حربان بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة "ناغورني قره باغ" الجبلية التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها من أرمينيا سنة 2023.