مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية شمال رام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة «عطارة» شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة حقوقية مخصصة بالدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن «مجموعات من المستوطنين شرعت الاثنين بأعمال تجريف ووضع بيوت متنقلة على أراضي بلدة عطارة، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة». وأوضحت المنظمة أن «هذه الأعمال تجري تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية، التي وفرت الغطاء الأمني للمستوطنين ومنعت أصحاب الأراضي والسكان من الاقتراب أو محاولة التصدي لهم».

وأشارت إلى أن «إقامة البؤرة تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، خاصة في المناطق الريفية والبدوية، وتشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر جميع أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة».