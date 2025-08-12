قتيل ومفقودان بانفجار داخل مصنع في بنسلفانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع انفجار، الاثنين، في مصنع لإنتاج الفحم في ولاية بنسلفانيا، متسببا بمقتل شخص وفقدان اثنين وسقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

ووقع الانفجار في مصنع "كليرتون كوك ووركس" الذي تملكه شركة "يو اس ستيل" ويبعد حوالى 25 كلم من مدينة بيتسبورغ.

وقال جيمس مادالينسكي المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة أليغيني "حتى الآن، يستطيع المسؤولون تأكيد حصول وفاة واحدة على صلة بهذا الحادث".

وأضاف "هناك شخصان في عداد المفقودين، وتلقى أفراد عديدون العلاج من إصابات، لكن وضع هؤلاء غير معروف حتى الساعة".

من جهته، أورد اندرو فالتون مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة "يو اس ستيل" أنه في "قرابة الساعة 11,00 يوم الاثنين 11 أغسطس، وقع حادث في مصنع يو اس ستيل، وتحديدا على مستوى بطاريات الأفران. أرسلت فرق الطوارئ في شكل فوري إلى المكان".

وصرح ديفيد بوريت المدير العام للمجموعة "نتعاون في شكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، وسنقدم معلومات محدثة إضافية ما إن تصبح متوافرة".

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق أمام مبنى صناعي متضرر وسط سحابة كثيفة من الدخان الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام أن أشخاصا لا يزالون تحت الأنقاض.

يقع المصنع على ضفاف بحيرة "مونونغاييلا"، وهو أكبر مصنع لإنتاج الفحم في الولايات المتحدة، ويعمل فيه نحو 1300 شخص.