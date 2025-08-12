طهران القاهرة.. ماذا بعد الغزل؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن مصر لعبت دورا مهما بتشكيل إجماع إقليمي ضد "العدوان الصهيوني على إيران".

مشيرا إلى أن الاتصالات مع مصر مستمرة بشكل دائم.لفت بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، والذي عقده الاثنين ردا على سؤال حول موعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر قائلا: "بخصوص العلاقات مع مصر، أنتم حتما تتابعون اتصالات وزير خارجيتنا مع نظيره المصري. خلال هذا العام، كانت لدينا اتصالات مستمرة ووثيقة مع مصر، سواء في القضايا الثنائية أو الموضوعات الإقليمية".

ووفقاً لما نشرته وكالة فارس للأنباء، ونقلته شبكة RT الروسية، أضاف بقائي:"بعد العدوان العسكري الصهيوني ضد إيران الذي بدأ في 13 يونيو (حزيران) واستمر 12 يوما ، لاحظتم أن مصر لعبت دورا مهما في تشكيل نوع من الإجماع الإقليمي ضد هذا العدوان، لذا، اتصالاتنا مع مصر مستمرة بشكل دائم".

عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل؟

وأضاف بقائي أنه "في مجال العلاقات الثنائية، كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، فقد وصلنا إلى التفاهمات اللازمة، لكن في النهاية، القرار النهائي في هذا الشأن سيكون على عاتق الطرفين. لقد أعلنا أننا لسنا في عجلة من أمرنا، لدينا حاليا علاقة ومكتب رعاية مصالحنا في القاهرة وكذلك مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران يعملان. لكن إن كنتم تقصدون استعادة العلاقات الدبلوماسية المعتادة وإرسال سفراء، فهذه مسألة يجب أن يقررها الطرفان في الوقت المناسب".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن علاقات بلاده مع مصر شهدت نقلة نوعية، وإن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت تقدمها قليلا، لكنه أكد أن ما حدث "فاق التوقعات" في مسار العلاقات.

ونوه بإحراز تقدم جيد في مجال العلاقات الثنائية، قائلا إنه كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، لكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين".