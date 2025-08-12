ترامب يقول إنه سيحاول إعادة أراضٍ لأوكرانيا في محادثاته مع بوتين

الرياص - اسماء السيد - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحاول استعادة بعض الأراضي الأوكرانية خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة القادم.

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "احتلت روسيا جزءاً كبيراً من أوكرانيا. لقد احتلّوا أراضٍ رئيسية. سنحاول أن نعيد بعض تلك الأراضي لأوكرانيا".

ومن المقرر أن يُجري ترامب والرئيس الروسي محادثات في ألاسكا نهاية الأسبوع. وأكد ترامب أنه سيعرف خلال دقيقتين من لقائه ببوتين مدى إمكان تحقيق تقدم.

ووصف ترامب لقاء يوم الجمعة بأنه سيكون "اجتماعاً استطلاعياً" يهدف إلى حث بوتين على إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه يعد القمة مجرد لقاء أولي.

وحذر ترامب مجدداً من أنه سيكون هناك "بعض التبادل والتغيير في الأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يَستخدم فيها الرئيس الأمريكي عبارة "تبادل الأراضي"، مع أنه من غير الواضح ما هي الأراضي التي يمكن لروسيا التنازل عنها لأوكرانيا، لاسيما وأن كييف لم تطالب مطلقاً بأي أراضٍ روسية.

وصرح ترامب بأنه سيُطلع القادة الأوروبيين على آخر المستجدات إذا ما اقترح بوتين "صفقة عادلة" خلال المحادثات، مضيفاً أنه سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أولاً "من باب الاحترام".

وقال: "سأتصل به أولاً. سأتصل به لاحقاً، ولربما أقول له: أتمنى لك التوفيق، واصل القتال!'، أو ربما أقول: 'يمكننا التوصل إلى اتفاق'".

وأضاف ترامب أيضاً أنه على الرغم من "توافقه" مع زيلينسكي، إلا أنه "يختلف بشدة مع ما فعله" الرئيس الأوكراني.

وسبق لترامب أن ألقى باللوم على زيلينسكي في الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا، والتي اندلعت إثر الغزو الروسي الشامل للبلاد في فبراير/شباط 2022.

وأشار إلى احتمال انعقاد اجتماع مستقبلي مع زيلينسكي، وقد يكون اجتماعاً ثلاثياً يجمعه هو وبوتين.

وصرحت كايا كالاس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، لبي بي سي، بأن بوتين يريد "اتباع النهج القديم المتمثل في تقسيم الأراضي ومناطق النفوذ" في محادثاته مع ترامب.

ومع ذلك، فقد أكدت كالاس أن أوروبا كانت واضحة في أنها لن تقبل أي اتفاق لم توافق عليه أوكرانيا.

وقالت: "إذا لم تكن أوكرانيا جزءاً من الاتفاق، فلن يُنفَّذ أي اتفاق، ولهذا السبب يجب أن تكون أوكرانيا على طاولة المفاوضات"، مضيفةً أنها تأمل في دعوة زيلينسكي إلى الاجتماع.

ولطالما قلل الكرملين من توقعات لقاء زيلينسكي، حيث أكد بوتين مؤخراً أن شروط لقاء الرئيس الأوكراني لا تزال بعيدة التحقق.

وقد أعلن ترامب عن الاجتماع مع بوتين يوم الجمعة الماضي، وهو الموعد النهائي الذي حدده لروسيا للموافقة على وقف إطلاق النار، وإلا فستواجه المزيد من العقوبات الأمريكية.

وتعليقاً على أنباء قمة ألاسكا، قال زيلينسكي إن أي اتفاق دون مشاركة كييف ستكون "حبراً على ورق".

واستشهد، يوم الاثنين، بتقرير صادر عن جهاز الاستخبارات الأوكراني، يفيد بعدم وجود أي مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يحضر زيلينسكي اجتماعاً افتراضياً مع ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وقادة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء.

وصرح متحدث باسم المستشار الألماني فريدريش ميرز، بأنه دعا القادة، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لمناقشة كيفية الضغط على موسكو قبيل اجتماع ترامب مع بوتين.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الكندي مارك كارني على أن اتفاق السلام "يجب أن يُبرَم مع أوكرانيا، لا أن يُفرض عليها"، وفقاً لمتحدث باسم داونينغ ستريت.

وأضاف أن الزعيمين ستارمر وكارني "سيواصلان العمل بشكل وثيق" مع كل من ترامب وزيلينسكي "خلال الأيام المقبلة".