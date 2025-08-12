كيف باعت روسيا ألاسكا لأميركا مقابل 7 ملايين دولار فقط؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: باع القيصر ألكسندر الثاني الأرض التي لم يكن أحداً يعلم أنها غنية بالنفط للولايات المتحدة في عام 1867، أي قبل 160 عاماً، فهل تسفر القمة الهامة التي ستُعقد يوم الجمعة بين فلاديمير بوتن ودونالد ترامب عن تحسن في العلاقات التاريخية؟.

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكأنه يخلط بين الجغرافيا والتاريخ يوم الاثنين عندما قال على شاشة التلفزيون إنه يخطط للقاء فلاديمير بوتن "في روسيا" يوم الجمعة لحضور قمتهما المرتقبة ذات الأهمية العالية.

كانت هذه هي الأحدث في سلسلة من الزلات اللفظية التي ارتكبها الرئيس الأميركي ــ رغم أنه لو ارتكبها قبل قرن ونصف من الزمان، لكان من الممكن أن تكون صحيحة.

ووفقاً لتقرير تاريخي يربط ما سبق بالحاضر نشرته صحيفة "الغارديان" فقد ظلت ألاسكا، وعاصمتها الإقليمية نوفو أرخانجيلسك، جزءاً من الإمبراطورية الروسية في عهد القيصر ألكسندر الثاني حتى بيعها للولايات المتحدة في عام 1867.

عندما تهبط طائرة بوتن في ألاسكا ، سوف يتم استقباله بآثار من الوجود الروسي السابق، من الشواطئ الوعرة في جزيرة بارانوف إلى أنكوريج، أكبر مدينة في الولاية، لا تزال الكنائس الأرثوذكسية الروسية بقبابها المميزة منتشرة في كل مكان.

جلود ثعالب البحر

لم يبدأ ترسيخ روسيا في ألاسكا بالجيوش، بل بالفراء. في منتصف القرن الثامن عشر، اتجه التجار والمغامرون شرقًا عبر سيبيريا، مدفوعين بوعود الحصول على جلود ثعالب البحر المربحة. وبحلول ثمانينيات القرن الثامن عشر، أذنت كاثرين بإنشاء الشركة الروسية الأمريكية، مانحةً إياها احتكارًا للتجارة والحكم في الإقليم.

الشعب الأصلي في ألاسكا

لقد عزز ألكسندر بارانوف، التاجر النشيط، قبضة روسيا على المنطقة في أواخر القرن الثامن عشر، فقام بتوسيع المستوطنات وقمع المقاومة بلا هوادة، وأشهرها المقاومة من جانب شعب تلينجيت الأصلي، الذي أطلق عليه لقب "بلا قلب".

وسرعان ما تبعهم الكهنة الأرثوذكس الروس، فأنشأوا بعثاتٍ وشيّدوا كنائس. وفي نيو أرخانجيل (سيتكا حاليًا)، شيّدوا كاتدرائية القديس ميخائيل، حيث ترتفع قبتها الخضراء على خلفية من الأنهار الجليدية، ولا تزال تُزيّن منظر المدينة بعد أكثر من 150 عامًا.

لكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت الإمبراطورية الروسية تنظر إلى ألاسكا على أنها عبء أكثر منها موردًا، وبدأت تبحث بهدوء عن مشترٍ. في أعقاب هزيمتها المهينة في حرب القرم، أصبحت المنطقة عبئًا على موارد سانت بطرسبرغ المالية، وتفاقم الوضع بسبب المخاوف المتزايدة من توسع الوجود البحري البريطاني في المحيط الهادئ.

في رسالة إلى صديق في يوليو (تموز) عام 1867، أقرّ إدوارد دي ستويكل، المبعوث الروسي في واشنطن وكبير المفاوضين في عملية البيع، قائلاً: "لقد قوبلت معاهدتي بمعارضة شديدة... لكن هذا نابع من حقيقة أن لا أحد في الوطن لديه أدنى فكرة عن الوضع الحقيقي لمستعمراتنا. لم يكن الأمر سوى بيعها، أو مشاهدة انتزاعها".

بيع الجزيرة ليس هزيمة

لقد برز بيع ألاسكا باعتباره فوزا دبلوماسيا نادرا: بالنسبة لروسيا، كانت هذه طريقة لاسترداد الأموال، واكتساب حليف جديد ناشئ عبر المحيط الأطلسي، وتجنب الصراع المحتمل مع بريطانيا؛ أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد كانت هذه فرصة لمنع التعدي الأوروبي وتأكيد نفوذها المتزايد في المحيط الهادئ.

ومع ذلك، عندما وافقت الإمبراطورية الروسية على البيع في عام 1867، لم ينظر سوى عدد قليل من الناس على جانبي المحيط الهادئ إلى الأمر في البداية باعتباره انتصاراً صريحاً.

في سانت بطرسبرغ، اعتبرها البعض أحدث إذلال للإمبراطورية. لم تكن المستعمرة، النائية وتكلفة التجهيز باهظة، جوهرة الإمبراطورية، إلا أن ثمنها - 7.2 مليون دولار - بدا مُهينًا للكثيرين.

ووصفت صحيفة "غولوس" الليبرالية الصفقة بأنها "ستثير غضب كل الروس الحقيقيين بشدة".

"وهل إن شعور الأمة بالفخر لا يستحق الاهتمام حقًا إلى الحد الذي يجعل من الممكن التضحية به مقابل ستة أو سبعة ملايين دولار فقط؟"، كما كتبت الصحيفة.

(كاتدرائية القديس ميخائيل، كنيسة أرثوذكسية روسية في سيتكا، ألاسكا)

الأميركيون يرونها لا تستحق 7 ملايين دولار

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تعرّض وزير الخارجية، ويليام هـ. سيوارد، الذي تفاوض على المعاهدة، للسخرية لإنفاقه ما اعتبره النقاد مبلغًا باهظًا على منطقة برية متجمدة. واستهجنت صحيفة نيويورك ديلي تريبيون هذا الاستحواذ، واصفةً إياه بأنه "امتلاكٌ شكليٌّ لصحاري ثلجية وعرة".

"قد نبرم معاهدة مع روسيا"، هكذا اشتكت افتتاحية الصحيفة، "ولكننا لا نستطيع أن نبرم معاهدة مع رياح الشمال أو ملك الثلج".

وتساءل آخرون إن كان السعر منخفضًا بشكلٍ مثير للريبة، وإن كانت روسيا قد تنازلت ببساطة عن قطعة أرضٍ لا قيمة لها. وكتبت صحيفة نيويورك وورلد في الأول من أبريل (نيسان) عام 1867: "لقد باعت لنا روسيا برتقالةً مُمتَصَّة. ومهما كانت قيمة تلك الأرض وجزرها المحيطة بنا، فقد فقدت أهميتها بالنسبة لروسيا".

أعظم صفقة في التاريخ؟

لكن هذا التصور سرعان ما انقلب رأسًا على عقب. فقد حوّلت حمى الذهب في أواخر القرن التاسع عشر، واكتشاف حقول النفط بعد عقود، ما كان يُسخر منه يومًا ما باعتباره حماقة، إلى واحدة من أغنى مناطق الولايات المتحدة بالموارد، وإحدى أعظم صفقات التاريخ.

ظلت هذه الصفقة الرخيصة محفورة في الذاكرة الروسية، وألهمت أحيانًا دعواتٍ قومية متطرفة لاستعادة ألاسكا. في عام 1974، عندما احتج الأمريكيون على السعر المنخفض الذي دفعه الاتحاد السوفيتي للقمح، أشار مسؤول التجارة السوفيتي فلاديمير ألكيموف، بلهجة جافة، إلى أن ألاسكا بيعت مقابل 7 ملايين دولار فقط.

لكن في عام 1867، كان الوضع مختلفًا. لفترة وجيزة، فتحت صفقة ألاسكا فصلًا عابرًا من الود بين روسيا والولايات المتحدة.

في عام 1867، أشادت صحيفة نيويورك هيرالد بما بدا وكأنه حليف جديد محتمل في روسيا، وكتبت: "أصبح التنازل عن ألاسكا الروسية مسألة ذات أهمية كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك "يشير إلى مدى استعداد روسيا لتنفيذ اتفاقها الودي مع الولايات المتحدة".

وبلغ هذا التقارب في العلاقات ذروته في عام 1871، عندما قاد الدوق الأكبر أليكسي ألكسندروفيتش سرباً بحرياً إلى نيويورك، حيث استقبل باستعراضات عسكرية وحفلات استقبال ضخمة وتكريمات مدنية.

عندما يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا هذا الأسبوع، ستكون الخلفية هي ذاتها، أي احتمال تجديد العلاقات تاريخيًا. وتأمل كييف ألا يأتي هذا التقارب هذه المرة على حساب أراضيها، وأن يكون عصر مقايضة الأراضي بالعملة في صفقات القوى العظمى قد انتهى.

دبلوماسيون روس وأميركيون يوقعون على معاهدة التنازل، التي اشترت بموجبها الولايات المتحدة ألاسكا من الإمبراطورية الروسية عام 1867.