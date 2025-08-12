قمة كورية أميركية في واشنطن لبحث التعاون الأمني والصناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الكوري لي جيه ميونغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيعقدان قمتهما الأولى في واشنطن في 25 أغسطس الجاري، لمناقشة قضايا الأمن والتعاون في الصناعات المتقدمة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن كانغ يو- جونغ المتحدثة باسم الرئاسة الكورية، قولها للصحفيين، إن لي جيه ميونغ سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية في 24 أغسطس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في أوائل يونيو الماضي.