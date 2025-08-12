ترحيب عربي بعزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحّبت عدة دول عربية، اليوم الإثنين، بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عزم بلاده الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

جمهورية مصر العربية

المملكة الأردنية الهاشمية

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عزم بلاده الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل؛ في خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تثمين المملكة لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي، الذي يُعد استجابة للجهود الدولية الرامية لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين، لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.

المملكة العربية السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدة بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت المملكة أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

المصدر : وكالات