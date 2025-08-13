اجتماع أردني سوري أميركي في عمّان لتعزيز وقف النار بالسويداء

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص توم براك اجتماعاً في عمان، أمس، لمناقشة تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية التي شهدت أخيراً مواجهات مسلحة دامية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية إنه «تمّ الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية -أردنية - أميركية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة».

وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وتخللها انتهاكات.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وبراك، وشدّد على أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا.

وأشار الملك إلى استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا وتعزيز الكفاءات فيها، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: إن المجتمعين أكدوا على أن «محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا».

وأضاف البيان أن «المجتمعين رحّبوا بخطوات الحكومة السورية التي تضمنت إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في السويداء، إضافة إلى استعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق، بالإضافة إلى تعزيز إدخال المساعدات إلى المنطقة، والشروع بمصالحات».

ويأتي اجتماع الأمس استكمالاً لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي.