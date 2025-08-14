من القاهرة إلى تل أبيب: ماذا تقصدون بإسرائيل الكبرى؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: على الرغم من تأخر القاهرة في الرد على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو حول "حلم إسرائيل الكبرى" مقارنة مع العواصم العربية التي عبرت عن غضبها "حلم نتانياهو"، إلا أن البيان المصري جاء قوياص ويحمل طلباً مباشراً بتفسير ما يقصده نتانياهو بـ "إسرائيل الكبرى".

فقد أكدت جمهورية مصر العربية حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط، وأدانت ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار، وتوجه رافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وتؤكد مصر بأنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.