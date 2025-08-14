إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان لتهجير الغزيين إليه

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن 6 مصادر مطلعة، أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان ضمن مخططاتها لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في الدولة الإفريقية التي مزقتها الحرب.

ولم تشر المصادر إلى مدى تقدم المحادثات، فيما لفت التقرير إلى أنه في حال تنفيذ الخطة فإنها تعني تهجيرا جماعيا من منطقة تعاني من الحرب والمجاعة إلى أخرى تعيش ظروفا مشابهة، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية، سيما وأن إسرائيل سبق وأن طرحت مقترحات مشابهة لتهجير الفلسطينيين إلى دول إفريقية، فيما تضغط إدارة ترامب على عدد من الدول للمساعدة في تسهيل خطة التهجير.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه من المقرر أن تصل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارن هسكل، صباح اليوم الأربعاء، إلى جنوب السودان، وذلك على ضوء تقارير تهجير الغزيين.

ونقل موقع "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي". فيما يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، كان قد التقى قبل نحو أسبوعين وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".

وبالنسبة لجنوب السودان، قد تساهم خطة التهجير في تعزيز علاقاته مع إسرائيل وهو يسعى إلى أي حليف ودعم مالي وضمانات دبلوماسية، من أجلها أن ت فتح له نافذة للتقارب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي سبق وأن طرح هذه الخطة في شباط/ فبراير الماضي قبل أن يتراجع عنها في الشهور الأخيرة؛ حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكشف مؤسس شركة أميركية تعمل مع جنوب السودان يدعى جو سزلافك، أنه أبلغ من مسؤولين جنوب إفريقيين بتفاصيل هذه المحادثات، مشيرا إلى أن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة البلاد لدراسة إقامة مخيمات للفلسطينيين هناك، من دون تحديد موعد لذلك. مضيفا أن "إسرائيل ستتكلف على الأرجح بتكاليف هذه المخيمات المؤقتة".

المصدر : عرب 48