ألمانيا: تكلفة عمليات الرقابة على الحدود بلغت 80.5 مليون يورو

ابوظبي - سيف اليزيد - أنفقت ألمانيا 80.5 مليون يورو على عمليات الرقابة على الحدود البرية منذ تطبيقها في منتصف سبتمبر 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي. وبحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب «اليسار» كلارا بونجر، تراوحت تكاليف نشر الشرطة الاتحادية على الحدود الداخلية بين 24 و29.1 مليون يورو لكل ربع عام.

ووفقاً للرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، دفعت الحكومة الاتحادية خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من هذا العام 8 ملايين يورو لتغطية تكاليف وجبات أفراد الشرطة الاتحادية وإقامتهم الفندقية.

وخلال هذه الفترة بلغت تكاليف بدل «العمل في ساعات غير مناسبة» ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو.

وأنفقت الحكومة 2.6 مليون يورو على «الموارد الإدارية والتشغيلية»، وخصصت ما يقرب من مليوني يورو لتشغيل المراكز الحدودية.

وبحسب البيانات، يمثل «تعويض العمل الإضافي» البند الأكبر من التكاليف، والتي بلغت خلال الفترة من منتصف سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025 نحو 37.9 مليون يورو.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر، فرضت رقابة على الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر الماضي - كاستثناء مؤقت عن قواعد الانتقال الحر في منطقة «شينغن».