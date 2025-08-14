ستارمر وزيلنسكي يبحثان الضمانات الأمنية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس في 10 داونينغ ستريت، نتائج اجتماعات أمس مع القادة الأوروبيين والأميركيين على مائدة الإفطار.

وفقًا لبيان صادر عن 10 داونينغ ستريت، فإن ستارمر وزيلينسكي "اتفقا على وجود شعور قوي بالوحدة وعزم قوي على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وأضاف: "ثم تطلعا إلى محادثات الغد بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين في ألاسكا، والتي تُمثل فرصة سانحة لإحراز تقدم طالما اتخذ بوتين إجراءات لإثبات جديته بشأن السلام".

وقال: "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة."

وشارك ستارمر مقطعًا قصيرًا يُقدم لنا لمحة عن الاجتماع الذي استمر ساعة.

وفي وقت سابق، تعانق الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني ووقفا أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينغ ستريت). ثم عقدا المحدثات في حديثة داونينغ ستريت.

ضمانات امنية

وقال زيلينسكي إنه أجرى نقاشًا مُفصّلًا حول الضمانات الأمنية المُحتملة لأوكرانيا مع كير ستارمر. والضمانات الأمنية هي ضمانات وآليات يمكن لكييف الاعتماد عليها لمنع روسيا من شنّ غزو جديد في حال توصل الدولتين إلى اتفاق سلام.

ويقول إن الضمانات الأمنية تهدف إلى "جعل السلام مستدامًا حقًا إذا نجحت الولايات المتحدة في الضغط على روسيا لوقف عمليات القتل والانخراط في دبلوماسية حقيقية وجوهرية".

واضاف زيلينسكي أنه وستارمر تطرقا أيضًا إلى الاستثمار في إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقاد ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يسميانه "تحالف الراغبين" - وهي مجموعة من الدول الراغبة في نشر ما يسمى بقوة الطمأنينة لمراقبة أي اتفاق سلام تتوصل إليه أوكرانيا وروسيا.

ويشكل هذا التحالف عنصرًا محتملًا مهمًا في أي ترتيب أمني لما بعد الحرب.