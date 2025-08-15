سوريا: قتلى في انفجار "مستودع لمخلفات الحرب"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت سوريا مقتل أربعة أشخاص، اليوم الخميس، في انفجار وقع في مستودع لبقايا مخلفات الحرب عند أطراف مدينة إدلب في شمال غرب البلاد.

وأفاد سكان في إدلب بسماع دوي انفجارات عند الأطراف الغربية للمدينة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن وزارة الصحة، بـ"ارتقاء أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في بيان، أن "انفجارا كبيرا وقع داخل مستودع لبقايا مخلفات الحرب".

وأكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور على منصة "إكس"، أن عمليات إخماد الحرائق يشارك فيها "أكثر من 25 من فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وفرق إطفاء الأحراج وأفواج الإطفاء، بالإضافة لجهود ومساندة من الأهالي والمجتمعات المحلية".