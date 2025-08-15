توقيف طيار ترك باب قمرة القيادة مفتوحاً في الجو

ابوظبي - سيف اليزيد - تم إيقاف طيار بشركة بريتش إيروايز عن العمل بعد مزاعم بتركه باب قمرة القيادة مفتوحاً أثناء رحلة جوية عبر الأطلسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الجمعة.

وكان الطيار يريد أن يراه أفراد أسرته الذين كانوا على متن الطائرة وهو يقود الطائرة أثناء التحليق من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون إف. كينيدي في نيويورك، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وذكرت الصحيفة أن أفعال الطيار "أثارت قلق" بعض الركاب، وأبلغ أفراد آخرون بالطاقم شركة الخطوط الجوية بالواقعة.

وتم إيقاف الطيار عن العمل، مما ترتب عليه إلغاء رحلة الطيران التي كان من المقرر أن تعود إلى مطار هيثرو في الثامن من أغسطس.

وعلمت وكالة (بي إيه ميديا) أنه تم توفير رحلات طيران بديلة للركاب المتضررين ووصل غالبيتهم إلى وجهتهم في غضون أربع ساعات من الموعد الأصلي.

وعاد الطيار إلى العمل بعدما خلص تحقيق إلى أنه لم يكن هناك خطر أمني.