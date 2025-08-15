وفاة معلم فن الشاي الياباني سن جنشيتسو عن 102 عام

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مدرسة أوراسينكيه لتعليم تقاليد الشاي في اليابان وفاة المعلم الياباني الشهير الدكتور سين جنشيتسو، الرئيس الخامس عشر للمدرسة أحد أبرز رموز فن الشاي التقليدي سفير السلام العالمي من خلال هذا الفن، عن عمر ناهز 102 عام.

وذكرت "وكالة كيودو اليابانية للأنباء" أن جنشيتسو كان يشغل سابقاً منصب المعلم الأكبر لمدرسة "أوراسينكيه"، إحدى أبرز ثلاث مدارس لفن الشاي الياباني، وقضى حياته متنقلاً بين أكثر من 60 دولة لنشر رسالته المتمثلة في "السلام من خلال فنجان شاي" وفي شبابه، جُنّد كطيار في البحرية الإمبراطورية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية إلا أنه لم يشارك في أي مهمة بسبب انتهاء الحرب.

ولد سين جنشيتسو في عام 1923 في عائلة أوراسينكيه في كيوتو والتي تعود جذورها إلى المعلم التاريخي سن نو ريكيو (1522-1591)، والذي يُنسب إليه تأسيس أسلوب "وابي" في فن الشاي.

بعد الحرب، سافر جنشيتسو إلى الولايات المتحدة عام 1951 لنشر فن الشاي، وأصبح المعلم الخامس عشر لمدرسة أوراسينكيه في عام 1964 وبقي في المنصب حتى عام 2002.

وقدّم الشاي لكبار الشخصيات اليابانية والزعماء الدوليين، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية، والبابا يوحنا بولس الثاني، والرئيس الأميركي جورج بوش الابن.

ألقى جنشيتسو محاضرات في جامعات مثل جامعة هاواي والتقى الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ، ما أدى إلى تأسيس مؤسسة تعليمية لفن الشاي في الصين وفي الفاتيكان، قدّم طقوس الشاي أمام البابا، ما يرمز إلى حوار ثقافي وإنساني عالمي.

ورغم تقاعده الرسمي، واصل جنشيتسو جهوده لنشر السلام عبر"طريق الشاي"، وشغل مناصب بارزة، منها سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو" .. وعمل مساعداً خاصاً لوزير الخارجية الياباني.

حصل على وسام الثقافة من الحكومة اليابانية عام 1997، كأول شخصية من عالم الشاي تنال هذا التكريم، ونال أيضاً وسام "جوقة الشرف" برتبة قائد من فرنسا عام 2020.

وتمتلك مدرسة أوراسينكيه اليوم 167 فرعاً داخل اليابان، ولها حضور عالمي واسع، مما يخلّد إرث معلم قضى حياته في تحويل فنجان شاي إلى رمز للسلام العالمي.