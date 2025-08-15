لافروف يهدم الكيان الأوكراني بقميص CCCP ! (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في عمل استفزازي، بصورة غير مباشرة، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ألاسكا عشية القمة الأميركية الروسية مرتديًا قميصًا مطبوعًا عليه "CCCP"، وهو الأحرف الأولى للاتحاد السوفييتي في اللغة الروسية، الأمر الذي اعتبره مراقبون حرباً نفسياً، ورسالة تعني في مضمونها هدم الكيان الأوكراني الذي كان تابعاً للاتحاد السوفييتي بالطبع.

كان يُنظر إلى بوتين البالغ من العمر 75 عامًا في العواصم الغربية على أنه دبلوماسي براجماتي وماهر، لكنه في السنوات الأخيرة عكس سياسات الكرملين المتطرفة، حيث تبنى نبرة قتالية بشكل متزايد ولجأ إلى التصيد والسخرية.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia’s neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025

إن اختيار لافروف للملابس يشير إلى الرواية طويلة الأمد للكرملين: لقد ادعى بوتن مرارا وتكرارا أن الروس والأوكرانيين هم "شعب واحد"، نافيا شرعية أوكرانيا وسلامة أراضيها في حين يعزز مفهوم أوسع للوحدة مع روسيا.

بدأ معظم أعضاء الوفد الروسي المخضرم إلى ألاسكا ، بما في ذلك لافروف، حياتهم المهنية في الاتحاد السوفييتي، واتهمتهم المعارضة الروسية بالتمسك بالعقلية الإمبريالية السوفييتية.

في ظل احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية، قامت السلطات الموالية لموسكو بتفكيك النصب التذكارية التي تخلد معاناة الأوكرانيين في ظل الحكم السوفييتي، بما في ذلك النصب التذكارية لضحايا هولودومور، المجاعة الجماعية في أوكرانيا السوفييتية في ثلاثينيات القرن العشرين والتي قتلت الملايين من الأوكرانيين.

وزير الخارجية الليتواني السابق غابرييل لاندسبيرجيس يمزح في برنامج X حول اختيار لافروف للملابس: "أعطونا نصف أوكرانيا فقط ونعد بأننا سنتوقف"، كما يقول المفاوض الذي يرتدي قميصًا سوفيتيًا.

ماركة ملابس تهتم بالتراث السوفييتي

وسارع مدونو الموضة الروس على تطبيق تيليجرام إلى تحديد هوية السترة التي يبلغ سعرها 120 دولارًا على أنها من تصميم شركة Selsovet، وهي علامة تجارية مقرها تشيليابينسك متخصصة في الملابس ذات "التراث السوفييتي".

كانت تصرفات لافروف الأخيرة في سلسلة من الاستفزازات الروسية التي سبقت القمة، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. وفي وقت سابق، كتبت رئيسة تحرير قناة آر تي، مارغريتا سيمونيان، أن الصحفيين الروس المتوجهين إلى ألاسكا قد قُدّم لهم شرائح دجاج كييف.

وسرعان ما استغل الدعاة الروس الآخرون هذا الاختيار في القائمة.

الصحافة الرسمية الروسية كانت في مزاج أقل احتفالا لدى وصولها إلى غرف نومها المتواضعة في أنكوريج، أكبر مدينة في ألاسكا، حيث ستعقد القمة.

ومع شغل مساحات الفنادق بسبب تدفق وسائل الإعلام الدولية، تم إيواء المراسلين الروس في ملعب فريق هوكي الجليد المحلي، والذي تم تحويله إلى مستشفى كوفيد أثناء الوباء وتم تزويده بأسرّة عسكرية تبرع بها الصليب الأحمر.

"نحن نعيش في ظروف قاسية"، هذا ما سمعه أحد المراسلين في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.