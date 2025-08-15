ترامب يتصل برئيس بيلاروسيا قبيل قمة مع بوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، عبر الهاتف اليوم الجمعة، قبل ساعات من قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال "ناقشنا العديد من المواضيع، بما فيها زيارة الرئيس بوتين لألاسكا".

وأضاف أنه شكر لوكاشنكو على إطلاق سراح سجناء سياسيين، لافتا إلى أن الجانبين "يناقشان إطلاق سراح 1300 سجين إضافي".

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لوكاشنكو وترامب أجريا مكالمة هاتفية" دون تقديم تفاصيل.