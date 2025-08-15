ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات بشأن قمته المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قبل ساعات من لقائهما الهادف إلى وضع حد لأزمة أوكرانيا.

وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ألاسكا حيث تعقد القمة، إنه لا يعرف ما الذي سيجعل القمة ناجحة، مضيفا أنه يريد وقفا لإطلاق النار.

وأكد ردا، على سؤال حول ما سيجعل الاجتماع ناجحا "لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار"، مضيفا "أريد أن يتوقف القتل".

وتابع "أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار... لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم".

وأوضح ترامب "إذا لم يمض الاجتماع مع بوتين على ما يرام، فسأنسحب".