"إيرين" يصبح إعصارا من الفئة الخامسة مع اقترابه من الكاريبي

ابوظبي - سيف اليزيد - اشتدت قوة العاصفة "إيرين" بسرعة السبت لتتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة وهي الأعلى على مقياس سفير-سيمبسون، مع اقترابه من منطقة البحر الكاريبي، ما يهدد جزرا عديدة بأمطار غزيرة وفيضانات.

مع بلوغ سرعة الرياح المصاحب له حاليا حوالى 255 كيلومترا في الساعة، يواصل الإعصار "إيرين" تقدمه نحو جزر الأنتيل الصغرى، المنطقة التي تشمل جزر العذراء الأميركية والبريطانية، بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وقال المركز، اليوم السبت، إن "إيرين"، الذي تحول إلى "إعصار شديد" صباح اليوم، أي إعصار من الفئة الثالثة أو أكثر، سرعان ما بلغ الفئة الرابعة ثم الخامسة، مؤكدا أنه سيشهد "تقلبات في شدته خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية أن يمر مركز "إيرين" شمال جزر الأنتيل الصغرى وبورتوريكو، وهو أول إعصار يضرب هذا الموسم في شمال الأطلسي.

وحذّرت خدمات الأرصاد الجوية من أن الإعصار قد يؤدي إلى هطول ما يصل إلى 15 سم من الأمطار في بعض المناطق المعزولة، ما يشكل خطر حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية أو انزلاقات تربة.

ويتوقع أن يتجه الإعصار بعد ذلك إلى الشمال الغربي ويقترب من جزر البهاما في أواخر هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وفيما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يبقى "إيرين" بعيدا عن الساحل الأميركي، لكنه قد يسبب أمواجا عاتية وتآكل ساحلي، لا سيما في ولاية كارولاينا الشمالية.

وستشهد أجزاء من شمال جزر الأنتيل الصغرى وجزر فيرجن وبورتوريكو وجزيرة هيسبانيولا وجزر تركس وكايكوس أمواجا ناتجة عن الإعصار "إيرين".

كما توقع المركز الوطني للأعاصير أن تشهد جزر البهاما وبرمودا والساحل الشرقي للولايات المتحدة أمواجا خطيرة وتيارات قاتلة مطلع الأسبوع المقبل.

ورجحت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تزداد شدة موسم الأعاصير الذي يمتد من مطلع يونيو إلى أواخر نوفمبر، أكثر من المعتاد هذا العام.