أهارون هاليفا: دماء كل إسرائيلي تساوي 50 رأساً فلسطينياً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: في أحد أكثر التصريحات تطرفاً في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال اللواء أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، إنه يريد 50 رأساً فلسطينياً مقابل كل قتيل إسرائيلي.

وقال هاليفا الذي ينحدر من أصول يهودية مغربية: "إنهم يحتاجون إلى حدوث نكبة من وقت لآخر حتى يشعروا بالثمن". في إشارة إلى الشعب الفلسطيني.

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست"، فقد أظهرت تسجيلات مسربة بثتها القناة 12 الإسرائيلية، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي أهارون هاليفا، وهو يزعم أن إخفاقات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تتطلب إصلاحًا هيكليًا عميقًا للمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية.

وأدلى هاليفا أيضًا بتصريحات تحريضية حول الضحايا الفلسطينيين، وانتقد الوزراء المعينين حديثًا في الحكومة بسبب قلة خبرتهم، وكشف عن الخطط التي سبقت الحرب لاستهداف قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف.

إسرائيل أفضل دولة في العالم

وقال هاليفا وهو يتأمل الحرب على عدة جبهات وحالة إسرائيل: "نحن أفضل جيش في العالم، نحن أفضل دولة في العالم".

ردًا على مزاعم مشاركته في عملية "أجهزة النداء"، قال: "لا علاقة لي بها. الأمر لا يتعلق بي، ولا حتى بالناس. إنه أمر أعمق بكثير، يمتد لسنوات طويلة". خلال الحرب، أصبحت "أجهزة النداء" اختصارًا لتنبيهات الطوارئ التي تُحشد الوحدات والأفراد.

قال هاليفا، الذي ترأس مديرية الاستخبارات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي (المعروفة بالعبرية باسم أمان) ، إن هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) "يتطلب تصحيحًا أعمق بكثير. الأمر لا يتعلق بتغيير شخص واحد. هل يمكننا استبدال رئيس الأركان وسيكون كل شيء على ما يرام؟ أعارض الرأي القائل بأن هذا كان حادثًا. ما حدث يتطلب تفكيكًا وإعادة التجميع من جديد".

صدمة الاستخبارات

وفي معرض حديثه عن فشل استخباراتي جوهري، قال: "كانت إحدى أصعب المشاكل قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هي الاعتقاد بأن الاستخبارات قادرة على كل شيء. إنها ليست مجرد غطرسة، بل هي أعمق من ذلك".

وأضاف هاليفا: "عندما سُئلتُ في احتفالات الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران عما إذا كان هذا ممكنًا أن يتكرر، أجبتُ بنعم. أعرف ما حدث في بيرل هاربر، وما حدث في 11 سبتمبر (أيلول)، وما حدث عام 1973. أقول لكم اليوم، إنه ممكن أن يتكرر".

وقال هاليفا إن الهدف في المراجعات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كان دفع الفشل التالي من "مرة كل خمسين عاماً إلى مرة كل مائة عام".

كما رفض الادعاءات بأن ليلة السابع من أكتوبر كان ينبغي أن تُحدث رد فعل مختلفًا، موضحًا أنه في ظل وجود "مفهوم" راسخ مُسبقًا بأن المعلومات الاستخباراتية ستُقدم تحذيرًا واضحًا، فإن الاستجابة لكل تقرير يتطلب إبقاء "300 ألف جندي احتياطي في الخدمة يوميًا".

ووصف الاستخبارات بأنها "لغز مُعقد" تظهر فيه شظايا مُنفصلة باستمرار. تعتمد إسرائيل اعتمادًا كبيرًا على قوات الاحتياط. وتُترتب على عمليات الاستدعاء الكبيرة تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، وعادةً ما تُستخدم فقط عند اعتبار هجوم وشيكًا.

التخطيط لقتل السنوار قبل 7 أكتوبر

وبحسب التسجيلات، قال هاليفا إن جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) بدأ بالفعل بالتخطيط لقتل قادة حماس قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال "قيل لي في الشريحة الأخيرة من زيارتي، إنه بعد العطلات سنبدأ عملية إعادة تنظيم مشتركة مع الشاباك لجمع معلومات استخباراتية عن ضيف والسنوار من أجل قتلهما، لأنه في كل مرة نعد خطة يتحركان، ويجب إعادة جمع المعلومات عنهما"، في إشارة إلى محمد ضيف، القائد العسكري القديم لكتائب القسام، ويحيى السنوار، زعيم حماس في غزة.

في أكثر فقرة تفجرًا، أكد هاليفا: "إن وجود 50 ألف قتيل في غزة ضروري ومطلوب للأجيال القادمة. لكل ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الثاني)، ولكل شخص قتل في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيًا. لا يهم الآن إن كانوا أطفالًا. أنا لا أتحدث من باب الانتقام، بل أتحدث إلى الأجيال القادمة. إنهم بحاجة إلى نكبة من حين لآخر ليشعروا بالثمن. لا خيار في هذا الحي المجنون". النكبة، التي تعني بالعربية "كارثة"، هي ما يشير إليه الفلسطينيون بحرب 1948 وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين.

ماذا حدث في ليلة طوفان الأقصى؟

ناقش هاليفا أيضًا الساعات التي سبقت الهجوم، قائلاً إن مساعده اتصل به مرة واحدة خلال الليل للإبلاغ عن "تطور غير عادي" كانت القيادة الجنوبية وضابط العمليات المختص يتعاملان معه، وأنه سيتم إيقاظه مجددًا إذا لزم الأمر.

وأضاف: "هناك وثائق من الشاباك من تلك الليلة تقول: 'بتقديرنا، سيبقى الهدوء قائمًا'. كل شيء موثق"، مؤكدًا أن المسألة الأوسع نطاقًا هي عقلية ما قبل الحرب، وليس مجرد تلميح ضائع في ليلة واحدة.

ووصف رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي، بأنه "ليس شخصًا مُهملًا، بل مُصاب بجنون العظمة". وأضاف أن تحديد موعد لتقييم الساعة 8:30 صباحًا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) يعكس أن "كل من زوده بالمعلومات الاستخباراتية أعطاه إحساسًا بوجود تطور غير عادي، وليس أمرًا وشيكًا".