220 قتيلا في فيضانات باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، أن حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال غرب البلاد ارتفعت إلى ما لا يقل عن 220 قتيلًا، بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 63 جثة إضافية خلال الليل من بين منازل جرفتها السيول.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الموسمية الغزيرة هذا العام، والتي فاقت معدلاتها المعتادة، تسببت منذ 26 يونيو في مقتل نحو 541 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أن إقليم خيبر بختونخوا كان الأكثر تضررًا خلال الساعات الأخيرة، حيث جرفت الفيضانات عشرات المنازل، وأدت إلى انهيارات أرضية واسعة.

عمليات البحث

وتركزت الخسائر البشرية في منطقتي بير بابا ومالك بورا بمحافظة بونر، فيما يواصل مئات من عناصر الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث من القرى المدمرة. وأكدت السلطات أن عشرات المنازل سويت بالأرض في لحظات، مع تدفق المياه المحملة بالصخور والأتربة على القرى.

كما أفادت تقارير محلية بأن الفيضانات دمرت بنى تحتية أساسية بينها طرق ومبانٍ حكومية، فيما نصبت السلطات مخيمات إيواء وقدمت مواد غذائية للمتضررين، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الكارثة مع استمرار هطول الأمطار.

أمطار وفيضانات

وفي إقليم جيلجيت بالتستان الشمالي، لقي العشرات مصرعهم نتيجة حوادث مرتبطة بالأمطار، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى أن حصيلة القتلى في الأسبوع الأخير وحده بلغت 351 شخصًا.

وفي الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أسفرت فيضانات مفاجئة عن مقتل 60 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين، فيما تواصل السلطات البحث عن عشرات المفقودين. وتم إجلاء نحو أربعة آلاف حاج هندوسي كانوا عالقين في المنطقة أثناء موسم الحج السنوي.