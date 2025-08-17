من ميلانيا إلى بوتين.. رسالة خاصة حملها ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: سلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيا رسالة من السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى الزعيم الروسي فلاديمير بوتن تتحدث فيها عن محنة الأطفال الأوكرانيين والروس المحاصرين في خضم الحرب المستمرة بين البلدين، حسبما ذكرت تقارير يوم السبت.

ولم يعرف محتوى الرسالة، لكن مسؤولين في إدارة ترامب قالا لرويترز إنها ذكرت اختطاف الأطفال نتيجة للحرب التي اندلعت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى بوتن في عام 2023، ولا يزال يواجه الاعتقال في 125 دولة، بسبب دوره المزعوم في جريمة الحرب المتمثلة في اختطاف هؤلاء الأطفال ونقلهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

تريد أن تصبح مثل زوجة روزفلت

ولم تحضر ميلانيا ترامب، المولودة في سلوفينيا، قمة السلام بين ترامب وبوتين في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج بولاية ألاسكا يوم الجمعة. لكنها قالت في وقت سابق إن طموحها كسيدة أولى للولايات المتحدة هو أن تكون شبيهة بإليانور روزفلت، التي اشتهرت بعملها في الدفاع عن حقوق الأطفال ورفاهيتهم خلال رئاسة فرانكلين دي روزفلت.

وصفت أوكرانيا اختطاف عشرات الآلاف من أطفالها ونقلهم إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا دون موافقة عائلاتهم أو الأوصياء عليهم بأنه جريمة حرب تتطابق مع تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب عن امتنانه للسيدة الأولى الأميركية خلال مكالمته مع ترامب يوم السبت.

اختطاف 20 ألف طفل أوكراني

قبل قمة الجمعة، صرّح البيت الأبيض بأن اختطاف روسيا لأكثر من 20 ألف طفل أوكراني "لا يزال مصدر قلق" لترامب بعد سبعة أشهر من رئاسته الثانية. وكانت موسكو قد صرّحت سابقًا بأنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من مناطق الحرب.

عادت هذه القضية إلى عناوين الأخبار في وقت سابق من شهر أغسطس (آب) ، عندما اتهمت منظمة "أنقذوا أوكرانيا" غير الحكومية روسيا بـ"الاتجار بالأطفال برعاية الدولة" بعد أن نشرت مجموعة من الإداريين في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا كتالوجًا عبر الإنترنت لما أسموه أيتامًا أوكرانيين.

وقال رئيس المنظمة ميكولا كوليبا إن قاعدة البيانات من وزارة التعليم التابعة للإدارة التي نصبتها روسيا في منطقة لوغانسك تحتوي على بيانات عن 294 طفلاً أوكرانيًا تقل أعمارهم عن 17 عامًا والذين تم فصلهم عن والديهم. وأشار كوليبا إلى أن الموقع الإلكتروني يعرض أسماء الأطفال وصورهم وأوصاف شخصياتهم وهواياتهم.

قال كوليبا: "روسيا لم تعد تحاول إخفاء الأمر. إنها تتاجر علنًا بالأطفال الأوكرانيين". إن وصفهم لأطفالنا لا يختلف عن وصف كتالوج العبيد. هذا اتجار حقيقي بالأطفال في القرن الحادي والعشرين، ويجب على العالم إيقافه.

عميق الإمتنان للسيدة الأولى

بعد نشر خبر رسالة السيدة الأولى، أعربت مبادرة "أعيدوا الأطفال إلى أوكرانيا" عن امتنانها لميلانيا ترامب لاهتمامها. وجاء في البيان: "نعرب عن امتناننا العميق للسيدة الأولى لاهتمامها العميق بمصير أطفال أوكرانيا. كل كلمة دعم تُقرّبهم من عائلاتهم ومجتمعاتهم ووطنهم".

وطالب المشرعون الأميركيون بعودة أطفال أوكرانيا من روسيا قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام، وفي يوليو (تموز) قدموا قرارا للكونغرس يدعو إلى إعادتهم.

بقيادة النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول والنائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك غريغوري ميكس، يُدين القرار اختطاف روسيا للأطفال الأوكرانيين ونقلهم القسري وتسهيل ترحيلهم غير القانوني. وقدّم النائبان الجمهوري عن ولاية أيوا تشاك غراسلي وآيمي كلوبوشار، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، نسخةً لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ميكس إن "الجيش الروسي اختطف بوحشية ورحل بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين من وطنهم".

قال ميكس: "هذه الفظائع ليست حوادث معزولة، بل هي نتيجة مباشرة لحرب بوتين الاختيارية".