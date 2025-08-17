إصابة العشرات في زلزال هز سولاويسي الإندونيسية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مسؤول في إندونيسيا أن 29 شخصاً على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سولاويزي، وسط إندونيسيا صباح اليوم الأحد.

وتم نقل 13 من المصابين إلى منشآت طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث عبد المهاري.

وضرب الزلزال مدينة بوسو في الساعة الخامسة و38 دقيقة صباح اليوم الأحد(2138 بتوقيت جرينتش أمس السبت) وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت السلطات أنه لا يوجد أي احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وشعر السكان بالزلزال الذي استمر حوالي 15 ثانية في العديد من القرى في منطقة بوسو بيسيسير، مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم. وقال المتحدث إنه طلب من السكان البقاء في حالة تأهب تحسباً لحدوث هزات ارتدادية وتجنب المباني المتضررة.