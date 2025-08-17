قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح جراء إطلاق نار في مطعم بمدينة نيويورك اليوم الأحد.

وقالت جيسيكا تيش مفوضة شرطة نيويورك، للصحفيين، إن المحققين يعتقدون أن مطلق النار أو مطلقي النار فتحوا النار من أسلحة متعددة في حي "كراون هايتس" في منطقة بروكلين، إثر "خلاف"، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال.

وأضافت تيش، في مؤتمر صحفي، إنه "إطلاق نار مروع وقع في مدينة نيويورك"، مؤكدة أن رجال الشرطة يحققون في 36 ظرفا فارغا على الأقل عثر عليها داخل المطعم، بالإضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في شارع مجاور.

وأضافت مفوضة شرطة نيويورك أن المصابين في حادث إطلاق النار يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن إصاباتهم غير مهددة للحياة، وأن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و61 عاما.

ويأتي حادث إطلاق النار خلال عام شهدت فيه مدينة نيويورك تراجعا قياسيا في معدلات العنف المسلح.

وقالت تيش "لدينا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بأي فترة سابقة مسجلة في مدينة نيويورك".

وأضافت "حادث مثل هذا، ولله الحمد، يعد استثناء، وهو أمر مروع حدث هذا الصباح، لكننا سنحقق ونصل إلى حقيقة ما جرى".