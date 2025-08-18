اخبار العالم

انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين مناورات سنوية مشتركة لتعزيز جاهزيتهما الدفاعية المشتركة، في حين أعادتا جدولة نحو نصف التدريبات الميدانية إلى الشهر المقبل.

وتتضمن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، التي تستمر 11 يوماً حتى 28 أغسطس الجاري، تدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات الحليفين في جميع المجالات.

وستتم تعبئة حوالي 18 ألف جندي كوري جنوبي لتدريبات هذا العام، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وفي حين قالت هيئة الأركان المشتركة إن مناورات هذا العام ستعقد على نطاق مماثل مقارنة بالعام الماضي، فإن حوالي نصف التدريبات الميدانية المخطط لها والتي يبلغ عددها حوالي 40، سيجري تأجيلها إلى سبتمبر.

