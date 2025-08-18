وزير خارجية مصر من رفح: "إسرائيل الكبرى مجرد أوهام"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، إن هناك استهداف واضح من آلة الحرب الإسرائيلية للمدنيين والبنية التحتية فى قطاع غزة بما ذلك استهداف منتظري المساعدات فضلا عن إتباع سياسة التجويع حتي ضد الأطفال الأبرياء مما أدي إلى وفاتهم بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية وانتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "نؤكد من هنا من أمام معبر رفح أن الموقف المصري ثابت وراسخ لا يتغير، وأن مصر ترفض رفضا رفضا قاطعا لأي مخططات للتهجير سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة، أو من خلال ممارسات فرض واقع سياسي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة البقاء فى القطاع أو ضم الضفة الغربية، ونرفض التصريحات الإسرائيلية وأوهام ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.