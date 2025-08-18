باكستان: عشرات المفقودين بعد فيضانات كبيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، البحث عن أكثر من 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في شمال غربي باكستان، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد أن ضربت المنطقة عاصفة مطيرة مفاجئة.

وألقى سياسي رفيع باللوم على السكان المحليين في ارتفاع حصيلة القتلى، قائلا إنه كان ينبغي على السكان بناء منازلهم في أماكن أخرى.

وقال محمد سهيل المتحدث باسم خدمات الطوارئ إن عمليات البحث وُسعت لتشمل مناطق نائية للعثور على السكان الذين جرفتهم الفيضانات التي ضربت منطقة "بونر" الجبلية في إقليم خيبر بختونخوا يوم الجمعة الماضي.

ونشر الجيش مهندسين وآليات ثقيلة لإزالة الأنقاض.

وقال سهيل إن حصيلة القتلى في "بونر" ارتفعت إلى 277، اليوم الاثنين، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على ثلاث جثث إضافية.

تصر الحكومة على أنه برغم وجود نظام إنذار مبكر، كانت الأمطار الغزيرة المفاجئة من الشدة إلى حد أن الفيضانات ضربت المنطقة قبل أن يتمكن السكان من تلقي الإشعار.

وقال علي أمين جاندابور رئيس وزراء الإقليم، أمس الأحد، إنه كان من الممكن تجنب العديد من الوفيات لو لم يقم السكان ببناء منازلهم على طول الممرات المائية وضفاف الأنهار.

وأضاف أن الحكومة ستشجع العائلات النازحة على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، حيث سيتم مساعدتها في إعادة بناء منازلها.

ويذكر أن باكستان شهدت أمطارا موسمية أعلى من المعدل الطبيعي منذ 26 يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 645 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد، بينهم 400 وفاة في المناطق الواقعة شمال غرب البلاد.

وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذيرا من حدوث مزيد من الفيضانات بعد أن بدأت أمطار جديدة في الهطول، أمس الأحد، في العديد من مناطق البلاد.