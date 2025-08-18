بوتين يوافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا من الناتو

الرياص - اسماء السيد - قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إن بوتين وافق على منح أوكرانيا ضمانات أمنية من حلف الناتو.

صرح مبعث ترامب، بأن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الرئيس الروسي يوافق على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه "سيُغير قواعد اللعبة".

ووافق فلاديمير بوتين على السماح لحلفاء أوكرانيا بتقديم ضمانات أمنية على غرار حلف الناتو، كجزء من اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وفقًا للمبعوث الأميركي الخاص.

وأضاف ويتكوف أن الرئيس الروسي وافق على هذه الخطوة خلال لقائه دونالد ترامب في ألاسكا يوم الجمعة.

المادة الخامسة

وفي حديثه لشبكة CNN يوم الأحد، قال ويتكوف، الذي كان إلى جانب الرئيس الأميركي في القمة: "لقد تمكنا من الحصول على التنازل التالي: أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم حماية على غرار المادة الخامسة، وهو أحد الأسباب الحقيقية وراء رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو".

المادة الخامسة هي مبدأ أساسي للحلف المؤلف من 32 عضوًا، وتنص على أن أي هجوم مسلح على عضو أو أكثر من أعضائه يُعتبر هجومًا على الجميع. لم يُستدعَ هذا الخيار إلا مرة واحدة، من قِبل الولايات المتحدة، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

أصرّت روسيا مرارًا على استحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورفضت فكرة أن تكون قوات الدول الأعضاء في الناتو قوات حفظ سلام بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال السيد ويتكوف، الذي سبق أن التقى بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، إن قمة الجمعة كانت المرة الأولى التي يسمع فيها الرئيس الروسي يوافق على اقتراح حماية شبيهة بحلف الناتو، ووصفها بأنها "ستُغير قواعد اللعبة".

جاءت تعليقاته في الوقت الذي التقى فيه فولوديمير زيلينسكي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل.

قرار تاريخي

وقال الرئيس الأوكراني في منشور على موقع X: "هذا قرار تاريخي بأن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في ضمانات أمنية لأوكرانيا.

يجب أن تكون الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، عملية للغاية، وتوفر الحماية برًا وجوًا وبحرًا، ويجب تطويرها بمشاركة أوروبا".

وقالت السيدة فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للقيام بدوره".

وشهد عصر الأحد أيضًا انضمام السيدة فون دير لاين والسيد زيلينسكي إلى اجتماع مع تحالف الراغبين، وهو تحالف لحفظ السلام يضم قادة أوروبيين - سيرافق بعضهم السيد زيلينسكي للقاء السيد ترامب غدًا.

وستكون السيدة فون دير لاين حاضرة في المحادثات الحاسمة في واشنطن العاصمة، إلى جانب السير كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزيرة الخارجية الإيطالية جورجيا ميلوني.

وسيحضر المستشار الألماني فريدريش ميرز والأمين العام لحلف الناتو مارك روته لقاء واشنطن أيضًا، بعد أن وجّه الرئيس الأميركي دعوةً لقادة أوروبيين، حسبما ورد.

دونيتسك ولوغانسك

وأفادت تقارير أن بوتين طالب بالسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا خلال قمته مع ترامب كشرط لإنهاء الحرب.

في المقابل، ستتخلى روسيا عن أراضٍ أوكرانية أخرى تسيطر عليها قواتها، وفقًا لعدة تقارير إخبارية نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وتحتل القوات الروسية حاليًا أجزاءً كبيرة من المنطقتين، وفي سبتمبر 2022، أعلنت موسكو ضمهما رسميًا، إلى جانب منطقتي خيرسون وزابوريزهيا، في خطوة رفضها الغرب وأدانها باعتبارها غير قانونية.

ويُقال إن ترامب يخطط لحثّ زيلينسكي على الموافقة على الشروط كجزء من اتفاق سلام لإنهاء الحرب.

هذا على الرغم من أن الرئيس الأوكراني استبعد سابقًا تسليم أي أراضٍ رسميًا لموسكو، وهو ما يقول إنه مستحيل بموجب دستور البلاد، وسيحرم أوكرانيا من خطوط دفاعها ويمهد الطريق. لشنّ موسكو المزيد من الهجمات.

وفي بيانات منسقة عقب قمة ألاسكا، قال القادة الأوروبيون إن على السيد زيلينسكي أن يلعب دورًا أكبر في المحادثات المستقبلية، وإن السلام لا يمكن تحقيقه بدونه.

وقال الرئيس الأميركي إن محادثات واشنطن مع السيد زيلينسكي قد تمهد الطريق لاجتماع ثلاثي مع السيد بوتين.

ويوم السبت، أصر داونينغ ستريت على أن السير كير وحلفاء آخرين على استعداد لدعم المرحلة التالية من المحادثات لإنهاء الحرب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "في الاجتماع الذي سيُعقد في البيت الأبيض غدًا، سيقف رئيس الوزراء، مع شركاء أوروبيين آخرين، على استعداد لدعم هذه المرحلة التالية من المحادثات الإضافية، وسيؤكد مجددًا أن دعمه لأوكرانيا سيستمر مهما طال الزمن".