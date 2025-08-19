الأردن: اقتحام نتنياهو للضفة خرق فاضح للقانون الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وكالات)

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، بـ «أشد العبارات» إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتحام الضفة الغربية «المحتلة»، وتصريحاته من إحدى المستوطنات حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأردنية، إن ذلك يعتبر «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة قوله: إنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة»، مؤكداً رفض الأردن المطلق وإدانتها «الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة».