مصر وقطر تتجهان لدعوة ويتكوف لبدء التفاوض مع إسرائيل

19 أغسطس 2025 01:16

غزة (الاتحاد)

أبلغت حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة، بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لـ 60 يوماً، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين، وفق ما أفاد مصدر مطلع في الحركة أمس.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: «حماس سلمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات».

من جهته، أشار مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات إلى أن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل الفلسطينية «ضمانات بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم».

وجاء الرد الذي قدمته حركة حماس للوسطاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية.

وقال المصدر: إن الوسيطين المصري والقطري سيعملان على دعوة المبعوث الأميركي ويتكوف للمنطقة لبدء عملية التفاوض مع إسرائيل للوصول إلى اتفاق نهائي.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل المقترح المطروح.

ويأتي هذا التطور في وقت تكثف فيه القاهرة والدوحة جهودهما للتوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمهد الطريق لإنجاز صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس - التي تتوسط فيها ومصر وقطر وأميركا - قد توقفت مجددا في نهاية يوليو الماضي.

وتزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن حماس أعاقت المفاوضات بمطالبها المبالغ فيها.

ومن ثم تم استدعاء الوفدين الأميركي والإسرائيلي إلى عاصمتيهما لإجراء مشاورات، ومنذ ذلك لم يحدث أي تقدم في المفاوضات.

وكان آخر ما طرح على طاولة المفاوضات هو اقتراح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الاقتراح الأخير من الوسطاء المصريين والقطريين هو نسخة محدثة، ويدعو إلى الإفراج عن 10 رهائن أحياء وجثث 18 مختطفاً خلال فترة الـ 60 يوماً مقابل سجناء فلسطينيين.

وقبل أسبوع تقريباً، قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تمديد الحرب في غزة في خطوة تهدف إلى احتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين المركزية، في محاولة لهزيمة حماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، إن حركة حماس أبدت استعدادها للمرة الأولى منذ أسابيع لمناقشة صفقة لإطلاق سراح الرهائن، فقط خوفا من احتلال إسرائيل مدينة غزة.

وقال كاتس، في حديثه إلى كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، خلال زيارة إلى فرقة غزة العسكرية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقائد أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: إن احتلال مدينة غزة سيؤدي إلى هزيمة حماس، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعلن مسؤول مصري أن الوسطاء المصريين والقطريين أرسلوا إلى إسرائيل، المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أن الكرة باتت «في ملعب» إسرائيل.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، لقناة «القاهرة الإخبارية»: إن الوسيطين المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها، مؤكداً أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى «ردت على المقترح من دون أي تحفظات».

في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس، على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك، خلال استقبال السيسي، أمس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

وقال الشناوي أن اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى.